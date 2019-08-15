Прокуратура начала проверку по факту убийства двухлетнего мальчика на улице Дружбы
Невинного ребенка ударили восемь раз ножом. Под подозрением - собутыльник матери малыша. История, произошедшая, в одной из кировских квартир августовским вечером подняла шумиху среди горожан и поставила на ноги всех силовиков. Следователи выясняют все подробности произошедшего.
- Ход расследования уголовного дела находится под нашим контролем, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - События послужили основанием для организации проверки соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Под проверку попадут участковый полицейский, местная больница и комиссия по делам несовершеннолетних.
ИСТОЧНИК KP.RU