2019-08-15T10:51:26+03:00
Происшествия

Прокуратура начала проверку по факту убийства двухлетнего мальчика на улице Дружбы

Случай, поражающий своим цинизмом, поднял на ноги все силовые структуры города
Евгений ДЕМИХОВ
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На этом месте нашли следователи тело ребенка. Фото: СУ СКР по Кировской областиНа этом месте нашли следователи тело ребенка. Фото: СУ СКР по Кировской области
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Невинного ребенка ударили восемь раз ножом. Под подозрением - собутыльник матери малыша. История, произошедшая, в одной из кировских квартир августовским вечером подняла шумиху среди горожан и поставила на ноги всех силовиков. Следователи выясняют все подробности произошедшего.

- Ход расследования уголовного дела находится под нашим контролем, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - События послужили основанием для организации проверки соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Под проверку попадут участковый полицейский, местная больница и комиссия по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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