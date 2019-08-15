Прокуратура начала проверку по факту убийства двухлетнего мальчика на улице Дружбы

СЕГОДНЯ 10:51 2019-08-15T10:51:26+03:00

На этом месте нашли следователи тело ребенка. Фото: СУ СКР по Кировской области

Случай, поражающий своим цинизмом, поднял на ноги все силовые структуры города

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Невинного ребенка ударили восемь раз ножом. Под подозрением - собутыльник матери малыша. История, произошедшая, в одной из кировских квартир августовским вечером подняла шумиху среди горожан и поставила на ноги всех силовиков. Следователи выясняют все подробности произошедшего.

- Ход расследования уголовного дела находится под нашим контролем, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - События послужили основанием для организации проверки соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Под проверку попадут участковый полицейский, местная больница и комиссия по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU