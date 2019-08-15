Мать убитого двухлетнего мальчика состояла на учете и привлекалась к «административке»

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-15T14:59:27+03:00

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Мать погибшего в Кирове двухлетнего малыша неоднократно привлекали к административной ответственности. Причина в том, что жительница не спешила исполнять свои обязанности по воспитанию детей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области.

- Женщина состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, - пояснили в ведомстве. - Сотрудники регулярно проводили с ней индивидуально-профилактическую работа.

Напомним, что страшная трагедия произошла вчера вечером, 14 августа. В одной из квартир на улице Дружбы нашли двухлетнего мальчика с несколькими ножевыми ранениями. Как выяснилось позднее, 29-летняя мать сама привела малыша в гости к своим знакомым. Затем и дама, и мужчины начали распивать алкоголь. Каким образом получилось так, что сын кировчанки получил, по предварительным данным, восемь ножевых ранений, и где в этот момент находилась мать, пока неизвестно. По признакам преступления возбуждено уголовное дело «Убийство малолетнего ребенка».

ИСТОЧНИК KP.RU