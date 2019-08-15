2019-08-15T12:20:39+03:00
Происшествия

Юрист Ярослав Михайлов: Мать зарезанного двухлетнего ребенка может пойти по делу как потерпевшая

Проводится проверка по случаю жестокого убийства малыша
Алена ЗАЙЦЕВА
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Юрист Ярослав Михайлов считает, что мать может пройти по уголовному делу как потерпевшая. Фото из личного архива героя публикацииЮрист Ярослав Михайлов считает, что мать может пройти по уголовному делу как потерпевшая. Фото из личного архива героя публикации
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Сегодня ночью в микрорайоне Дружбы произошло циничное и жестокое убийство. 29-летняя мать пришла в гости к двум мужчинам с двухлетним сыном. После нескольких часов распития алкоголя у малыша оказалось восемь ножевых ранений. По подозрению в убийстве задержан 41-летний собутыльник матери.

- Мать погибшего ребенка должна бы быть признана потерпевшей, но ... в данном случае ее надо лишать прав. Родительских, - комментирует юрист Ярослав Михайлов. - Она не могла не понимать, что идет в место, где будет пьянка, но относилась к этому безразлично. Основания все есть. На подобные факты надо жестко реагировать. К сожалению, полиция не всегда принимает все должные меры по фактам, связанным с угрозами жизни и здоровью детей. Например, у меня в практике был случай, когда так называемый отец ребенка написал СМС матери ребенка, что откроет газ (ребенок в тот момент был у него), чтобы она мучилась. И ни полиция, ни суд должных мер не приняли. На учет этого «отца» удалось поставить лишь по причине неуплаты алиментов, да и то - ушло полгода, чтобы этого добиться. Именно отсутствие должной профилактики есть причина совершения таких преступлений, а раз в Кирове имеется их рост, то у прокуратуры и руководства МВД России должны быть вопросы к кировской полиции. Да и СК должен прореагировать и начать проверку выяснения причин и условий, способствующих совершению данного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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