Юрист Ярослав Михайлов: Мать зарезанного двухлетнего ребенка может пойти по делу как потерпевшая

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-15T12:20:39+03:00

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Сегодня ночью в микрорайоне Дружбы произошло циничное и жестокое убийство. 29-летняя мать пришла в гости к двум мужчинам с двухлетним сыном. После нескольких часов распития алкоголя у малыша оказалось восемь ножевых ранений. По подозрению в убийстве задержан 41-летний собутыльник матери.

- Мать погибшего ребенка должна бы быть признана потерпевшей, но ... в данном случае ее надо лишать прав. Родительских, - комментирует юрист Ярослав Михайлов. - Она не могла не понимать, что идет в место, где будет пьянка, но относилась к этому безразлично. Основания все есть. На подобные факты надо жестко реагировать. К сожалению, полиция не всегда принимает все должные меры по фактам, связанным с угрозами жизни и здоровью детей. Например, у меня в практике был случай, когда так называемый отец ребенка написал СМС матери ребенка, что откроет газ (ребенок в тот момент был у него), чтобы она мучилась. И ни полиция, ни суд должных мер не приняли. На учет этого «отца» удалось поставить лишь по причине неуплаты алиментов, да и то - ушло полгода, чтобы этого добиться. Именно отсутствие должной профилактики есть причина совершения таких преступлений, а раз в Кирове имеется их рост, то у прокуратуры и руководства МВД России должны быть вопросы к кировской полиции. Да и СК должен прореагировать и начать проверку выяснения причин и условий, способствующих совершению данного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU