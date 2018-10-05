«Я обещаю тебе рай»: в Кирове уголовник угрожает расправой бывшей жене, ребенку и их юристу

СЕГОДНЯ 08:01 2018-10-05T07:22:32+03:00

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«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Знаменитый тезис Льва Толстого зачастую подтверждают психологи и юристы: в их практике с каждым годом появляются новые семейные истории, и некоторые из них действительно ужасают.

Муж-тиран, жена-истеричка, отбившийся от рук ребенок - к этим персонажам читатели газет и интернет-порталов давно привыкли. Но встречаются и другие истории. Вот, например, экс-уголовник угрожает расправой своей бывшей жене и ребенку… в надежде вернуться в семью!

«Комсомольская правда» в Кирове» рассказывает о реальном - и от того еще более жутком - случае из практики правозащитника Ярослава Михайлова.

ИЗБИЛ «БЫВШУЮ» И ПОЛУЧИЛ СРОК

История семьи Ботниковых (имена и фамилии всех героев изменены. - Ред.) начиналась действительно счастливо. Сергей и Ольга поженились несколько лет назад, у них родился ребенок. Сергей работал, любил ее и сына Женю.

Первым тревожным сигналом стало уголовное дело против Ботникова: Сергей при свидетелях ударил свою бывшую гражданскую жену и сломал ей челюсть. Его отправили в исправительную колонию строгого режима на год и восемь месяцев.

Сергей мог освободиться условно-досрочно, но вступил в конфликт с сотрудниками колонии и даже пытался обвинить их в избиении и пытках (данные факты не подтвердились).

Первым тревожным сигналом стало уголовное дело против Ботникова

Ольга и маленький Женя дождались мужа и папу из колонии. Тогда Ольга еще верила ему, жалела, прощала бытовые мелочи и неурядицы. Но вскоре жизнь Ботниковых перевернулась.

ПЕРЕШЕЛ ВСЕ ГРАНИЦЫ

Сергей начал изменять жене, один семейный скандал сменялся другим. В какой-то момент терпение Ольги лопнуло, она подала документы на развод. С тех пор Сергей изменился окончательно: с одной стороны он якобы хотел вернуться в семью. С другой - стал озлобленным, начал угрожать бывшей жене и их общему ребенку, слал бесконечные сообщения, пытаясь запугать Ольгу. И в итоге ему это удалось.

- Ботниковы в разводе с 2015 года, - говорит юрист Ярослав Михайлов. - Все это время Сергей донимает бывшую жену звонками, сообщениями и угрозами. Девушка не раз собиралась обратиться за помощью в защите своей жизни и жизни маленького Жени, но каждый раз останавливалась в шаге от начала процесса.

Полтора года назад терпение девушки все-таки лопнуло. Это произошло 4 апреля 2017 года. Сама Ольга в деталях рассказала Ярославу Михайлову о произошедшем.

- В тот день Ольга ушла на работу на «сутки», - рассказал правозащитник. - Бывший муж забрал их маленького сына на съемную квартиру и прислал Ольге очередную пачку сообщений с угрозами, на этот раз перейдя все границы разумного. Он грозился «открыть газ и уйти спать», оставив ребенка в помещении.

В итоге Сергею удалось запугать бывшую жену. Фото: предоставлено Ярославом Михайловым

НЕ НАДЕЯЛАСЬ УВИДЕТЬ СЫНА ЖИВЫМ

Ольга перепугалась не на шутку. Бывший муж дал ей всего пять минут на звонок, в противном случае…

- [Я открою газ], чтобы ты испытала всю боль отчаяния, которую сейчас испытываю я, - написал Сергей. - Чтобы ты всю жизнь жила и мучилась, а вернуть [сына не могла]. Ты хоть понимаешь, что сейчас зависит от твоего звонка?

Вспоминать о том, как ей в тот день удалось вернуть своего сына, Ольга не любит. Она не знала, где именно экс-супруг держит ребенка, а полиция не реагировала на сообщения. Ольга уже и не надеялась увидеть Женю живым. Однако бывший муж неожиданно «сжалился» и на следующий день сам привез Женю обратно к маме.

- Еще до этого случая жизнь девушки превратилась в кошмар, - подчеркнул Ярослав Михайлов. - Бывший муж преследовал ее на улицах города, по ночам ломился в квартиру, пытался отслеживать все ее связи и круг общения. Ольга неоднократно жаловалась на его выходки в полицию, но всякий раз ему удавалось запугать девушку и убедить забрать очередное заявление.

ОТКАЗАЛИ В ВОЗБУЖДЕНИИ ДЕЛА

Несколько месяцев назад Ольга все-таки решила бороться за себя и свою дочь - она обратилась за помощью к Ярославу Михайлову, и тот не смог пройти мимо беды семьи Ботниковых.

- Вскоре угрозы начали поступать и в мой адрес, - поделился правозащитник. - Сергей угрожал в соцсетях, обещал мне «рай», как только увидит нас с Ольгой вместе. Затем позвонил и прямо сказал, что убьет меня. Позже мне передали, что он «с радостью бы отсидел за это убийство».

Теперь угрозы идут и в адрес юриста. Фото: предоставлено Ярославом Михайловым

Все эти факты Ярослав Михайлов передал в полицию. Однако правоохранители не сделали ничего, кроме формального опроса бывшего мужа Ольги. Обвинений в угрозе убийством ребенку Сергей тоже не получил: это ведь была «просто угроза».

- Мы пожаловались в прокуратуру Октябрьского района города Кирова, - подчеркнул Михайлов. - Считаем, что нам незаконно отказали в возбуждении дела против Сергея. Угроза убийством сына действительно была, это факт, и сам Сергей этого не отрицает. Еще один материал против Ботникова передан следователям Ленинского района.

«Комсомолка» уже обратилась в УМВД по Кировской области с вопросом - почему в возбуждении дела за угрозу убийством ребенку все-таки было отказано.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

По словам правозащитника, сейчас они с Ольгой будут добиваться того, чтобы ее бывшего мужа лишили родительских прав. Основания для этого есть: Сергей ранее был судим, на него неоднократно жаловались в полицию, он неадекватно себя ведет, угрожает собственному ребенку.

В возбуждении дела против Ботникова было отказано. Фото: предоставлено Ярославом Михайловым

Сергей живет на съемных квартирах, помощи своей прежней семье не оказывает: судебные приставы «забыли» рассчитать его долг перед маленьким сыном. Этой ситуацией, кстати, уже заинтересовалось руководство службы судебных приставов Кировской области.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…

Ботников сейчас ищет вдохновение в кино и поэзии. На своей странице в соцсетях Сергей размещает известные фильмы, стихотворения, афоризмы. «Каждый может любить, если все хорошо. И только единицы, несмотря ни на что», - рассказывает он своим подписчикам.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Наши коллеги из Перми месяц назад писали о похожем случае. Двое соседей годами вели открытый конфликт, который закончился трагедией. Пермячка 11 раз жаловалась в полицию на угрозы мужчины, живущего в квартире напротив, однако безрезультатно. В итоге она получила 23 удара ножом и скончалась на месте, а неуравновешенный сосед оказался на скамье подсудимых.