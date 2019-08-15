2019-08-15T18:43:44+03:00
Происшествия

В убийстве 2-летнего мальчика в доме на Дружбе призналась мать

По ее словам, мальчик мешал отдыхать
Евгений ДЕМИХОВ
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Во время допроса мать призналась в убийстве своего сына. Фото: СУ СКР по Кировской областиВо время допроса мать призналась в убийстве своего сына. Фото: СУ СКР по Кировской области
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Жестокое убийство произошло 14 августа в одном из домов на улице Дружбы. Ранее стало известно, что под подозрением был один из мужчин, с кем мать распивала спиртное. Однако, недавно мать сделала шокирующее заявление.

- К смерти ребенка причастна его мать, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Женщина во время допроса призналась в содеянном и рассказала, что она нанесла смертельные травмы своему сыну, так как ребенок мешал ей отдыхать.

Следователи сообщают, что ее слова подтверждаются показаниями свидетелей, а также уликами. На данный момент решается вопрос о предъявлении матери убитого ребенка обвинений и заключении ее под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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