В убийстве 2-летнего мальчика в доме на Дружбе призналась мать

СЕГОДНЯ 18:43 2019-08-15T18:43:44+03:00

Во время допроса мать призналась в убийстве своего сына. Фото: СУ СКР по Кировской области

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Жестокое убийство произошло 14 августа в одном из домов на улице Дружбы. Ранее стало известно, что под подозрением был один из мужчин, с кем мать распивала спиртное. Однако, недавно мать сделала шокирующее заявление.

- К смерти ребенка причастна его мать, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Женщина во время допроса призналась в содеянном и рассказала, что она нанесла смертельные травмы своему сыну, так как ребенок мешал ей отдыхать.

Следователи сообщают, что ее слова подтверждаются показаниями свидетелей, а также уликами. На данный момент решается вопрос о предъявлении матери убитого ребенка обвинений и заключении ее под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU