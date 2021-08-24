18 лет «строгача»: в Кирове вынесли приговор мужчине, который выбросил с балкона пятого этажа полуторагодовалого сына своей знакомой

Убийца полуторагодовалого ребенка получил 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове вынесли приговор мужчине, который выбросил с балкона пятого этажа полуторагодовалого малыша. Спустя три месяца после трагедии справедливость восторжествовала. Убийца ребенка получил 18 лет и 14 дней колонии строгого режима, сообщает областной Следком.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Эта страшная история успела наделать немало шуму не только в Кировской области, но и во всей стране. Трагедия произошла 11 мая 2021 года в доме №17 по Северной Набережной. 42-летний кировчанин в этот день находился в гостях у своей знакомой, где оба выпивали. Женщина как раз отлучилась в магазин за добавкой, оставив мужчину одного в квартире. В ее отсутствие проснулся полуторагодовалый мальчик, сын хозяйки квартиры, и начал плакать...

Кировчанин впоследствии объяснял, что крики малыша мешали ему отдыхать. Поэтому он несколько раз ударил ребенка кулаком по голове, а после выбросил его с балкона пятого этажа.

Полицию вызвали соседи, заметив тело под окнами. Мужчину довольно быстро задержали, свою вину он признал. Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Приговор преступнику вынесли 24 августа. В силу он еще не вступил.

Трагедия произошла в доме по улице Северная Набережная. Фото: СУ СКР по Кировской области

ПОКА СУД ДА ДЕЛО...

Во время расследования уголовного дела в региональных ведомствах начались собственные проверки. Как выяснилось, семья ребенка отнюдь не была благополучной: мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее воспитание мальчика. Областное УМВД уточняет, что к женщине регулярно приходили сотрудники полиции для проведения профилактических бесед и проверки условий проживания. Протоколы позже направлялись в КДН для принятия мер.

После трагедии в полиции начали проверку того, как эти меры, собственно, принимались. Областная прокуратура же провела ревизию уже их действий. В итоге начальнику УМВД внесли представление за ненадлежащую организацию индивидуальной профилактической работы с семьей погибшего ребенка. Информация также ушла в ПДН, которое после трагедии лишь снова привлекло мать к административной ответственности. Властям региона сообщили о бездействии должностных лиц «Кировского центра социальной помощи семье и детям».

Следком тем временем возбудил еще одно уголовное дело - по статье «Халатность» - по факту ненадлежащей работы органов системы профилактики. Расследование продолжается, его результаты контролирует региональная прокуратура.

А КАК ЖЕ МАТЬ?

После этой трагедии многие не раз (и вполне справедливо, пожалуй) задавали вопросы: а как же мать ребенка? Речь вовсе не о ее чувствах, а о ее наказании - мол, как могла оставить малыша с этим зверем? Разве она не должна за это ответить? А информация о том, что она не понесет никакой уголовной ответственности, лишь еще больше подогрела негодование кировчан.

«Комсомолку» этот вопрос тоже заинтересовал. На него нам ответили в областной прокуратуре.

- Оставление в опасности - это когда имеет место угроза жизни и здоровью ребенка. В данном случае он спал, когда мать отлучилась в магазин, и у нее явно не было никаких предпосылок к тому, что ее сын находится в опасности, - поясняет помощник прокурора Кировской области по взаимодействию со СМИ Денис Сухомлин. - Здесь нельзя говорить о ее уголовной ответственности. Были факты ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, но это административные правонарушения, и их мы все отработали. В адрес органов системы профилактики внесли представления. Это, конечно, трагедия. Но здесь никакого умысла со стороны матери нет - даже по неосторожности. У нее не было даже оснований предполагать такой исход.

- Почему ребенка попросту не забрали, если мать неоднократно привлекалась за ненадлежащее исполнение своих обязанностей?

- Это делают в случаях, если есть угроза жизни и здоровью ребенка и в случае более злостных правонарушений. В данном случае оснований изымать мальчика из семьи и лишать женщину родительских прав не было - лишь для привлечения к административной ответственности и постановки на учет.

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