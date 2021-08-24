Кировчанину, который выбросил полуторагодовалого малыша с балкона пятого этажа, вынесли приговор

Мужчина забил ребенка кулаками и выбросил с пятого этажа, потому что тот «мешал ему отдыхать». Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове вынесли приговор мужчине, который выбросил полуторагодовалого младенца с балкона пятого этажа. Преступник получил 18 лет и 15 дней лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает областной Следком.

Напомним, жуткая трагедия произошла 11 мая 2021 года в доме по улице Северная Набережная. Кировчанин находился в гостях у своей знакомой, где они выпивали вместе. Женщина отлучилась за выпивкой, в это время ее ребенок проснулся и начал плакать. Кировчанин, которому малыш «мешал отдыхать», несколько раз ударил младенца по голове, после чего выбросил его с балкона пятого этажа. Мальчик скончался.

Полицию вызвали соседи, заметившие тело ребенка под окном. Мужчину задержали и предъявили обвинение в убийстве малолетнего. Преступник признался в совершенном.

Помимо того, областная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Мать ребенка неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей. По итогам начальнику УМВД по Кирову внесли представление. Информацию о результатах проверки довели до сведения председателя КДН и защите их прав при областном правительстве.