«Мешал отдыхать своим плачем»: жителя Кирова, который выбросил из окна полуторагодовалого младенца, ждет суд

Мужчина выбросил младенца с балкона квартиры на пятом этаже. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове завершилось расследование уголовного дела, возбужденного по факту жуткого убийства ребенка. 42-летний кировчанин, будучи пьяным, выбросил полуторагодовалого младенца из окна с высоты пятого этажа. Вскоре он предстанет перед судом. По ходу расследования вскрылись новые подробности дела, их сообщили в областных Следственном комитете и прокуратуре.

ВЫБРОСИЛ РЕБЕНКА ИЗ ОКНА, ПОТОМУ ЧТО ОН ПЛАКАЛ

Трагедия произошла 11 мая 2021 года в доме №17 по улице Северная Набережная. В тот день обвиняемый гостил у своей знакомой - матери того самого ребенка. Она как раз отлучилась в магазин за спиртным и, пока ее не было, малыш проснулся и начал плакать. Мужчине, уже пьяному, он «мешал отдыхать», по версии следствия. Непонятно, насколько нужно быть невменяемым для подобного, однако кировчанин шесть раз ударил младенца по голове - «с целью убийства», подчеркивает прокуратура. А после сбросил мальчика с балкона пятого этажа...

В 16.25 в полицию позвонили соседи, заметившие выпавшего из окна ребенка. Его тело обнаружили на земле. Учитывая, что он вряд ли выпал сам, подозреваемого нашли и задержали. Мужчина признал свою вину на допросе, Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» и заключил обвиняемого под стражу на время расследования. По его ходу выяснилось также, что кировчанин уже ранее был судим - за кражу. Скорее всего, это станет отягчающим обстоятельством.

Сейчас материалы направлены в суд вместе с обвинительным заключением. Убийце ребенка грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

ОФИЦИАЛЬНО

История вызвала общественный резонанс, причем многие кировчане и иногородние, в том числе в обсуждении нашей предыдущей статьи, интересовались: а как же мать ребенка? Разве ей спустят с рук произошедшее? В пресс-службе областного Следкома «Комсомолке» уточнили: конкретно на нее уголовного дела не заведено.

Однако и безнаказанной она останется вряд ли. Как мы уже знаем, в момент убийства малыша женщина отлучилась в магазин за алкоголем. Прокуратура уточняет, что и накануне она выпивала - со своей приятельницей. Семья в принципе была признана неблагополучной и находилась на профилактическом учете. По информации областного УМВД, сотрудники полиции регулярно проверяли условия проживания семьи и воспитания детей, а с самой женщиной проводили беседы. На нее также неоднократно составляли протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка, которые потом направляли в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия дальнейших мер.

После произошедшего ЧП в полиции начали проверку того, насколько эти меры были действительно приняты. Областная прокуратура, в свою очередь, начала собственную проверку. По ее итогам начальнику УМВД внесли представление за ненадлежащую организацию индивидуальной профилактической работы с семьей погибшего ребенка, а также направили информацию в ПДН, которое и должно решать вопрос о привлечении женщины к административной ответственности. Ведомство также сообщило властям региона о бездействии должностных лиц «Кировского центра социальной помощи семье и детям».

Не остался в стороне и областной Следком, возбудивший еще одно уголовное дело - по статье «Халатность» - по факту ненадлежащей работы органов системы профилактики. Расследование продолжается, его результаты контролирует региональная прокуратура.