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Происшествия13 мая 2021 16:14

Кировчанина, который выбросил из окна маленького ребенка, заключили под стражу

Такую меру пресечения избрал суд
Ангелина Табрисова
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На время расследования уголовного дела обвиняемый будет находиться под стражей.

На время расследования уголовного дела обвиняемый будет находиться под стражей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчанину, который выбросил полуторагодовалого малыша из окна пятого этажа, избрали меру пресечения. Об этом рассказали в областном Следственном комитете.

Суд постановил заключить 42-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве ребенка, под стражу. Именно о таком решении ходатайствовал следователь. Областная прокуратура также поддержала его.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается. Областная прокуратура продолжает проверку по факту гибели малыша.

Напомним, жуткая трагедия произошла в Кирове 11 мая. Как установило следствие, 42-летний мужчина пришел в гости к своей знакомой. Пока та ходила в магазин за алкоголем, кировчанин, уже изрядно пьяный, выбросил из окна пятого этажа ее полуторагодовалого сына. Тело ребенка нашли под окнами дома и вызвали полицию, которая и задержала мужчину.

Криминал