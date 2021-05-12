Кировчанин выбросил полуторагодовалого малыша из окна пятого этажа

Мужчина выбросил ребенка из окна квартиры, где выпивал со своей знакомой. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове расследуют жестокое убийство малолетнего ребенка. Пьяный мужчина выбросил полуторагодовалого мальчика из окна пятого этажа. Сейчас он задержан, на него заведено уголовное дело.

Как рассказали в областном УМВД, 11 мая в 16.25 в дежурную часть поступил звонок: из окна квартиры, расположенной на пятом этаже одного из домов по улице Северная Набережная, выпал ребенок. Тело мальчика обнаружили на земле. На место прибыли сотрудники полиции. Учитывая, что ребенок вряд ли мог выпасть из окна сам - задержали подозреваемого в том, кто мог совершить подобное. Им оказался 42-летний кировчанин.

На место приехали сотрудники областной прокуратуры и Следственного комитета. Как установили правоохранители - мужчина не был отцом ребенка. В этот день он пришел в гости к его матери, с которой они вместе пили. Пока женщина отлучилась за добавкой в магазин, кировчанин, будучи уже изрядно пьяным, выбросил ее полуторагодовалого сына в окно. Зачем и почему - неизвестно. На мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

ОФИЦИАЛЬНО

Стоит отметить, что мать ребенка состоит на профилактическом учете. Областное УМВД сообщает, что сотрудники полиции регулярно проверяли условия проживания семьи и воспитания детей, а с самой женщиной проводили беседы. На нее также неоднократно составляли протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка, которые после направляли в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия дальнейших мер. Сейчас региональное УМВД проводит проверку, насколько эти меры действительно были приняты.

Областной Следком также возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Ведомство считает, что произошедшее случилось, не в последнюю очередь, из-за безответственного отношения должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По версии следствия, именно они не обеспечили надлежащий контроль за семьей. Кроме того, учреждения здравоохранения также попадают под эту статью, поскольку обязаны были следить за здоровьем ребенка.

Прокуратура Кировской области, в свою очередь, проводит проверку по факту гибели ребенка. Ведомство также контролирует ход расследования дела об убийстве малыша.