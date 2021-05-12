В Кирове мужчина выбросил полуторагодовалого ребенка из окна пятого этажа

Мужчина выбросил сына своей знакомой из окна пятого этажа. Фото: vk.com/suskko

В Кирове расследуют жуткое убийство полуторагодовалого младенца: ребенка выкинули из окна пятого этажа. Тело мальчика обнаружили под окнами одного из домов по улице Северная Набережная.

Как сообщает областной Следственный комитет, в совершении преступления подозревают одного из знакомых матери ребенка. Пьяный 42-летний кировчанин в тот день, 11 мая, находился в гостях у женщины. Оставшись наедине с малышом, он, неизвестно, по какой причине, выбросил мальчика из окна. Скорее всего, мать ребенка и вызвала полицию. Мужчину задержали, ему предъявили обвинение в убийстве малолетнего.

Помимо того, в областной прокуратуре сообщили, что мать ребенка состоит на профилактическом учете. Следком полагает, что трагедия произошла из-за халатности надзорных органов, которые должны были контролировать проблемную семью, а также учреждений здравоохранения, обязанных следить за здоровьем ребенка.

В итоге ведомство возбудило также уголовное дело по статье «Халатность». Областная прокуратура проводит проверку и контролирует ход расследования.