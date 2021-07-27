Кировчанин, выбросивший из окна полуторагодовалого младенца, вскоре предстанет перед судом

Жуткое происшествие случилось 11 мая в доме на Северной Набережной. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове завершилось расследование уголовного дела в отношении 42-летнего кировчанина, который выбросил младенца из окна пятого этажа. Вскоре мужчина предстанет перед судом.

Жуткое ЧП произошло днем 11 мая в доме №17 по Северной Набережной. В тот день обвиняемый находился в квартире своей знакомой - матери ребенка. Женщина отлучилась за спиртным, ее полуторагодовалый ребенок проснулся и заплакал, «чем мешал мужчине отдыхать», по словам пресс-службы областного Следкома. Пьяный кировчанин несколько раз ударил малыша по голове - не менее шести, уточняет региональная прокуратура. А после выбросил младенца с балкона.

Мужчину арестовали. Свою вину в совершенном он полностью признал. Расследование уголовного дела завершено, материалы вскоре направят в суд. Областная прокуратура также внесла представление начальнику управления кировского МВД по факту ненадлежащей организации проведения профилактической работы с матерью погибшего ребенка. Продолжается расследование уголовного дела по статье «Халатность», возбужденного по факту ненадлежащей работы органов системы профилактики.