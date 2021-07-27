В Кирове мать полуторагодовалого младенца, выброшенного из окна, не понесет уголовной ответственности

Мать малыша ушла за спиртным, когда ее ребенка выбросили из окна. Фото: СУ СКР по Кировской области

Кировчанка, ребенка которой выбросили из окна, не понесет уголовной ответственности. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

- Сразу после трагедии женщину привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, - рассказали в ведомстве.

В областном Следкоме нам подтвердили, что уголовного дела на нерадивую мать не заведено.

Напомним, речь идет о ЧП, которое произошло 11 мая 2021 года в Кирове, в доме №17 по улице Северная Набережная. Пьяный 42-летний мужчина находился в гостях у своей знакомой, которая в один момент отлучилась за спиртным. Ее полуторагодовалый ребенок проснулся и начал плакать, чем помешал кировчанину. Тот шесть раз ударил младенца по голове, после чего выбросил с балкона пятого этажа.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». На данный момент расследование завершено, материалы направлены в суд. Кировчанину грозит от восьми до двадцати лет либо пожизненное.