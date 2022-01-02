Кировчане смогут улететь в Санкт-Петербург и обратно самолетами компании «Red Wings»

Продажа билетов уже открыта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировчане смогут улететь в Санкт-Петербург и вернуться обратно самолетами авиакомпании «Red Wings». Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Победилово».

Добраться до второй столицы и прилететь из нее в Киров можно будет в период с 24 января по 25 марта 2022 года. Продажа авиабилетов уже открыта. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам, по следующему расписанию:

- WZ-771, вылет из Санкт-Петербурга в 06.00, прибытие в Киров в 08.15;

- WZ-772, вылет из Кирова в 09.05, прибытие в Санкт-Петербург в 11.25.

На рейсах задействуют самолеты SSJ-100, сообщает «Победилово». Время в пути составит два часа.

Подробное расписание кировчане могут посмотреть на сайте компании.