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Общество2 января 2022 14:40

Кировчане смогут улететь в Санкт-Петербург и обратно самолетами компании «Red Wings»

Рейсы будут выполняться дважды в неделю с 24 января по 25 марта
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Продажа билетов уже открыта.

Продажа билетов уже открыта.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировчане смогут улететь в Санкт-Петербург и вернуться обратно самолетами авиакомпании «Red Wings». Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Победилово».

Добраться до второй столицы и прилететь из нее в Киров можно будет в период с 24 января по 25 марта 2022 года. Продажа авиабилетов уже открыта. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам, по следующему расписанию:

- WZ-771, вылет из Санкт-Петербурга в 06.00, прибытие в Киров в 08.15;

- WZ-772, вылет из Кирова в 09.05, прибытие в Санкт-Петербург в 11.25.

На рейсах задействуют самолеты SSJ-100, сообщает «Победилово». Время в пути составит два часа.

Подробное расписание кировчане могут посмотреть на сайте компании.