Прогноз погоды в Кирове с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года: температурные качели с морозами до -25 и перепады давления

Праздники выдадутся и снежными, и морозными, и умеренно теплыми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наступили новогодние каникулы, и многие их будут проводить на свежем воздухе. Заметим, что погода будет довольно-таки неустойчивой! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Пятница, 31 декабря

С утра термометры покажут отметку в -13 градусов. В течение дня, однако, будет постепенно теплеть, и к ночи температура воздуха составит -9 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой снег. Порывы ветра составят до 7 м/с. Атмосферное давление - повышенное, 748 мм ртутного столба с утра. Днем оно будет постепенно снижаться, к ночи составив 743 мм ртутного столба.

Прогноз на новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января вы можете посмотреть здесь.

Суббота, 1 января

За окном продолжит теплеть! Утром температура воздуха составит -7 градусов, а к 15 часам дойдет до -4 и остановится на этой отметке. С полудня начнется снег - с 15 часов весьма сильный, и будет идти до самой ночи. Порывы ветра - до 9 м/с. Атмосферное давление начнет падать, спустившись от утренней отметки в 737 мм ртутного столба до 733 к ночи.

Воскресенье, 2 января

Термометры с утра покажут -5 градусов. Днем температура такой и останется, а вот к 21 часу упадет до -8. С утра и до ночи будет идти небольшой снег. Синоптики предсказывают порывы ветра до 5 м/с днем и до 8 - ночью. Атмосферное давление установится на отметке в 731 мм ртутного столба на весь день.

Понедельник, 3 января

Резкий перепад температур и морозы ожидают в начале новой недели. Так, уже в 9 утра похолодает до -17 градусов. Эта отметка сохранится до 18 часов и упадет до -20 к тому времени. Снег прекратится, небо будет пасмурным. Возможны порывы ветра до 9-10 м/с. Атмосферное давление начнет подниматься, вернувшись в норму к ночи.

Вторник, 4 января

Еще холоднее! С утра термометры покажут -25 градусов. Днем ожидается потепление, но очень незначительное - всего на три-четыре градуса. Снега вновь не будет, с утра выглянет солнышко, но после небо затянут тучи. Порывы ветра составят до 5-6 м/с. Атмосферное давление снова начнет подниматься, к вечеру дойдя до 746 мм ртутного столба.

Среда, 5 января

Температура плотно установится на отметке в -22 градуса. Небо будет пасмурным, однако снег пойдет лишь к вечеру - да и то небольшой. Ожидаются порывы ветра до 7 м/с. Атмосферное давление - 744-746 мм ртутного столба.

Четверг, 6 января

Очень резко начнет теплеть. Так, утром температура воздуха уже составит -15 градусов, а к вечеру - и вовсе -9. Небольшой снег будет идти с утра и до ночи. Возможны порывы ветра до 7-8 м/с. Атмосферное давление придет в норму.

Пятница, 7 января

С утра термометры покажут всего -5 градусов, и эта отметка установится на весь день. Вечером резко похолодает до -9, а к ночи - до -12. С утра будет идти сильный снег, к полудню он поутихнет, но продолжится до самой ночи. Синоптики сообщают о сильном ветре, порывы могут составить до 10 м/с. Атмосферное давление - в пределах нормы.

Суббота, 8 января

Утром температура воздуха упадет до -16 градусов, днем поднимется до -14 и к ночи - до -11. Снега не будет, небо затянут тучи, однако до полудня будет проглядывать солнышко. Порывы ветра могут составить до 8 м/с. Атмосферное давление - 744-746 мм ртутного столба.

Воскресенье, 9 января

Днем температура воздуха, по прогнозам синоптиков, составит до -10 градусов. Вечером и ночью ожидается похолодание до -18. В течение дня возможен небольшой снег. Порывы ветра составят до 8 м/с. Атмосферное давление повысится до 746 мм ртутного столба.