Какой будет погода в новогоднюю ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года в Кирове?

Новогоднюю ночь кировчане предпочитают праздновать активно и, как правило, на свежем воздухе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Совсем скоро наступит самая главная ночь в году - дата прощания со старым годом и встреча нового. Как правило, этот праздник кировчане отмечают активно и на свежем воздухе - даже несмотря на перенос всех мероприятий в онлайн-режим, ведь площадки остаются открытыми для горожан. А значит, стоит позаботиться о соответствующем наряде! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января.

По прогнозам синоптиков, в течение всей праздничной ночи будет идти снег - преимущественно, небольшой. Ветра почти не будет - порывы составят максимум 7 м/с. Не порадует атмосферное давление, которое будет довольно высоким днем 31 декабря. Однако в течение вечера и новогодней ночи оно снизится, к утру 1 января составив 737 мм ртутного столба - слегка ниже нормы.

Сильных морозов ждать, к счастью, не стоит. Так, к 21 часу 31 декабря температура воздуха составит -9 градусов. В праздничную полночь термометры покажут -8 градусов. В течение ночи эта отметка практически не изменится. К утру 1 января же «потеплеет» до -6 градусов.

Первый день нового года обещает выдаться спокойным и снежным. Атмосферное давление же продолжит падать, так что метеозависимым кировчанам следует позаботиться о своем здоровье.