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Общество30 декабря 2021 13:45

В Кирово-Чепецке новый подрядчик закончит ремонт в школе №7

Работы должны быть выполнены до 31 марта 2022 года
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Рабочим предстоит отделка всех помещений. Фото: mo_kirovochepetsk

Рабочим предстоит отделка всех помещений. Фото: mo_kirovochepetsk

В Кирово-Чепецке продолжается капремонт школы №7. Напомним, предыдущий подрядчик бросил объект, и теперь работы заканчивает новая компания - «ГРадСтрой». Об этом сообщает чепецкая горадминистрация.

На данный момент на объект завозят материалы. График работ согласуют с заказчиком в ближайшее время. Известно, что они должны завершиться до 31 марта - довольно сжатые сроки. Спорные вопросы между подрядчиком и заказчиком должны соглашаться своевременно, что обязались делать обе стороны.

По договору компания должна провести отделку всех помещений - классов, коридоров, санитарных зон и пищеблока. В эти работы входят подготовка и покраска поверхностей, а также укладка плитки.

Напомним, с предыдущим подрядчиком, компанией «Дагстройсервис», договор расторгли в одностороннем порядке. Саму организацию внесли в черный список. Эта же фирма занималась реновацией сквера «Река времени» и также сорвала сроки работ.