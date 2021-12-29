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Происшествия29 декабря 2021 7:24

В Кирове виновники ДТП, в котором погиб ребенок, скоро предстанут перед судом

Водителям грозит реальный тюремный срок
Алексей Романов
Алексей Романов
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Все материалы уголовного дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора

Все материалы уголовного дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора

Фото: Артем КИЛЬКИН

Кировская прокуратура утвердила обвинительное заключение по факту ДТП, в результате которого погиб малолетний ребенок и пострадали 6 человек. Все материалы переданы в Ленинский районный суд. Об этом сообщили в надзорном органе.

Представители региональной прокуратуры провели проверку и установили, что 17 августа текущего года 35-летняя женщина-водитель автомобиля «Хонда», на перекрестке улиц Попова и Чистопрудненской выехала на встречную полосу, где врезалась в «Форд». За рулем иномарки находился 21-летний молодой человек, который также нарушил ПДД, значительно превысив скорость. От удара «Форд» отбросило на пешеходный переход.

В результате аварии пострадали 6 человек. Один из них, шестилетний мальчик, получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Врачи боролись за жизнь ребенка несколько дней, но, к сожалению, маленький кировчанин умер, так и не приходя в сознание.