Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 8:50

В Кирове в 2022 году обслуживать общественный транспорт будут 10 перевозчиков

Все существующие маршруты сохранятся
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Перевозчиков попросили рассмотреть возможность организации нулевых маршрутов.

Перевозчиков попросили рассмотреть возможность организации нулевых маршрутов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году изменений в маршрутной сети общественного транспорта Кирова не предвидится. Об этом рассказали в горадминистрации.

Все маршруты будут сохранены. Обслуживать их по итогам электронного аукциона будут 10 перевозчиков. Среди них - АТП и «КПАТ». Автопарк последней организации, сообщает мэрия, пополнился 67 новыми машинами. Их распределят по маршрутам №46, 2, 5, 16, 87.

Всех перевозчиков горадминистрация просит соблюдать условия контракта и исключить недовыпуск транспорта на линию. Еще одна проблема - работа диспетчерских служб, которые зачастую не отвечают на звонки либо игнорируют обращения. Все транспортные компании также должны будут заботиться об обновлении техники, а также об отношении персонала к пассажирам.

Кроме того, что немаловажно, перевозчиков попросили рассмотреть вопрос организации нулевых маршрутов - когда транспорт идет в парк, он может захватить с собой пассажиров. Рассмотрению подлежит также вопрос введения единой формы для экипажей.

Мэрия дополнительно подчеркивает: с 1 по 9 января общественный транспорт в Кирове будет работать по расписанию выходного дня. Дополнительных маршрутов в новогоднюю ночь не будет.