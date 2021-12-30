В Кирове в 2022 году обслуживать общественный транспорт будут 10 перевозчиков

Перевозчиков попросили рассмотреть возможность организации нулевых маршрутов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году изменений в маршрутной сети общественного транспорта Кирова не предвидится. Об этом рассказали в горадминистрации.

Все маршруты будут сохранены. Обслуживать их по итогам электронного аукциона будут 10 перевозчиков. Среди них - АТП и «КПАТ». Автопарк последней организации, сообщает мэрия, пополнился 67 новыми машинами. Их распределят по маршрутам №46, 2, 5, 16, 87.

Всех перевозчиков горадминистрация просит соблюдать условия контракта и исключить недовыпуск транспорта на линию. Еще одна проблема - работа диспетчерских служб, которые зачастую не отвечают на звонки либо игнорируют обращения. Все транспортные компании также должны будут заботиться об обновлении техники, а также об отношении персонала к пассажирам.

Кроме того, что немаловажно, перевозчиков попросили рассмотреть вопрос организации нулевых маршрутов - когда транспорт идет в парк, он может захватить с собой пассажиров. Рассмотрению подлежит также вопрос введения единой формы для экипажей.

Мэрия дополнительно подчеркивает: с 1 по 9 января общественный транспорт в Кирове будет работать по расписанию выходного дня. Дополнительных маршрутов в новогоднюю ночь не будет.