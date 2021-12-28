Количество жертв смертельного ДТП в Белохолуницком районе выросло до четырех

Иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с другой машиной. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области возбудили уголовное дело после смертельного ДТП в Белохолуницком районе. Об этом сообщает областное УМВД.

Напомним, авария произошла вечером 27 декабря на 683 км трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». «БМВ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «УАЗ Патриот». Как изначально сообщала областная ГИБДД, три человека погибли на месте, еще пятеро пострадали. Позднее количество жертв аварии выросло до четырех: водитель и два пассажира «УАЗа» (31, 26 и 55 лет), пассажирка «БМВ» (23 года).

Пострадали, но выжили водитель иномарки (26 лет), двое находившихся там детей (4 и 5 лет), один из пассажиров «УАЗа» (19 лет). Они получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

На молодого человека, управлявшего иномаркой, завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальное наказание - лишение свободы на срок до семи лет.