Главные новости в Кирове с 6 по 12 декабря: провалившиеся под лед на Вятке дети, суды над чиновниками, сход грузового поезда

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Виктор Карпов

Доброе утро, Киров! На дворе 13 декабря 2021 года, за окном морозненько (но это только пока!), сегодня -12...-15 градусов, без осадков. Прогноз погоды на неделю можно почитать здесь. График отключения электричества на сегодня - по этой ссылке. Наступила новая рабочая неделя, а мы, по традиции, предлагаем вспомнить главные события ушедшей.

ДЕТИ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД

В минувший понедельник стало известно о ЧП, которое произошло в позапрошлое воскресенье, 5 декабря. В Кирово-Чепецке на Вятке 11-летний мальчик провалился под лед, гуляя по реке. Его удалось спасти благодаря храброму участковому, который первым добрался до места происшествия. Увидев, что ребенок из последних сил держится за лед, полицейский сам бросился в воду и удерживал мальчика на поверхности до приезда спасателей. Те вытащили обоих и передали медикам. Ребенок остался в больнице с переохлаждением организма, полицейского осмотрели и отпустили.

Позже, в тот же вечер, весть о счастливом спасении омрачилась новой информацией: на реку вышли два ребенка. Один из них шел впереди и провалился под лед первым, а следом - и его приятель. Очевидица увидела только одного. Его и удалось в итоге спасти. Тело утонувшего мальчика нашли 6 декабря.

СУДЫ НАД БЫВШИМИ ЧИНОВНИКАМИ

Закончилось расследование уголовного дела, заведенного на Юрия Палюха - экс-министра информационных технологий и связи Кировской области. Бывшему слуге народа приписывали растрату и злоупотребление должностными полномочиями, в итоге судить будут лишь за их превышение. Почему вообще задержали и что там за скандал - можно прочитать тут. На данный момент уголовное дело передали в суд вместе с обвинительным приговором. Грозит Палюху от трех до десяти лет лишения свободы.

Практически одновременно завершили и расследование уголовного дела Ильи Шульгина и Алексея Ишутинова - бывшего сити-менеджера и директора УДПИ. Статья, по которой их обвиняют, изменилась точно так же, как у вышеупомянутого чиновника - с злоупотребления на превышение. И даже суть дела похожа. Подробнее - здесь.

СХОД ГРУЗОВОГО ПОЕЗДА

В минувший четверг в Кировской области с рельс сошел тепловоз с семью вагонами. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал - кроме двух опор ЛЭП, с которыми столкнулся состав. Из-за этого задержались несколько поездов, железную дорогу едва ли не парализовало, а ликвидация последствий затянулась на несколько часов. По предварительным данным, ЧП произошло из-за того, что машинист проехал на запрещающий сигнал. Не пострадал, к счастью, даже он.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, СК и прокуратура проводят проверки и устанавливают все обстоятельства.

СПАСЕНИЕ ИНВАЛИДА ИЗ ПОЖАРА

И о хорошем: в поселке Лесной пожарные спасли парализованного мужчину-инвалида из огня, буквально вынеся его на руках. Люди, живущие по соседству, сообщили спасателям о хозяине дома. Мужчины не растерялись и самоотверженно проникли в самый очаг возгорания. Они вынесли инвалида из комнаты, оказали первую помощь и вызвали «скорую». Пострадавшего увезли в больницу, и сейчас его жизни ничто не угрожает. Сам спасенный поблагодарил пожарных, признавшись, что уже прощался с жизнью, когда за ним пришли.

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