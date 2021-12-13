Прогноз погоды в Кирове с 13 по 17 декабря: снежно и почти не холодно

Неделька выдастся снежной, но практически без морозов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Грядущая рабочая неделя будет теплой! Ну... насколько это возможно в декабре, по крайней мере. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды с 13 по 17 декабря с помощью сервиса Gismeteo.

В понедельник, 13 декабря, будет все еще морозно: -15 градусов утром, -12 днем и -9 к ночи. Осадков не предвидится. Порывы ветра - до 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление - 757-760 мм ртутного столба.

Во вторник, 14 декабря, термометры покажут отметку в -5 градусов. После 15 часов ожидается небольшой снег. Порывы ветра - до 9 м/с. Атмосферное давление - 752 мм ртутного столба.

В среду, 15 декабря, температура воздуха будет колебаться от -4 до -6 градусов. С утра и до ночи будет идти небольшой снег. Порывы ветра составят до 7 м/с. Атмосферное давление будет плавно снижаться в течение дня с 753 до 746 мм ртутного столба.

В четверг, 16 декабря, потеплеет (как бы странно ни звучало!) до -3 градусов. Весь день будет идти снег, с вечера - довольно сильный. Порывы ветра - 7-8 м/с. Атмосферное давление продолжит падать: до 737 мм ртутного столба.

В пятницу, 17 декабря, воздух остынет лишь до -2 градусов. С утра пойдет небольшой снег и прекратится к 15 часам. Ветра практически не будет, небольшие порывы будут составлять до 5 м/с. Атмосферное давление начнет подниматься и к вечеру дойдет до 745 мм ртутного столба.