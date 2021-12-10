В Кировской области с июля 2022 года вырастут тарифы на ЖКХ

До конца декабря РСТ утвердит тарифы на остальные услуги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области вновь вырастут тарифы на ЖКХ. Подробности сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, кировская РСТ сейчас формирует тарифы на 2022 год, и на коммунальные услуги они уже готовы. С 1 июля будут установлены следующие предельные индексы роста платы за ЖКХ: для Кирова - 8%, для Кирово-Чепецка - 6,3%, для остальных муниципальных образований - 4%. Увеличение в Кирово-Чепецке обосновали переходом города в ценовую зону теплоснабжения. В Кирове - реализацией концессионного соглашения и инвестиционной программы в отношении муниципальной тепловой инфраструктуры.

Тарифы на газ, тепло, ТКО, водоснабжение и водоотведение на 2022 год установят не позднее 20 декабря. На электроэнергию - не позднее 31 декабря.