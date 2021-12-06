«Друг шел впереди по льду»: в Кирово-Чепецке на Вятке под лед провалились два мальчика, но спасли только одного

Двое детей вышли на реку и провалились под лед. Но спасти удалось только одного. Фото: 43.mchs.gov.ru

Утром 6 декабря мы писали о том, что в Кирово-Чепецке 11-летний ребенок провалился под лед. Спасти его удалось благодаря храброму полицейскому, который сам бросился в воду и удерживал мальчика на поверхности до прибытия спасателей. Тем же вечером новость омрачилась дополнительной информацией: детей было двое, но спасли только одного. Об этом сообщает администрация Кирово-Чепецка.

На лед школьник вышел не один, а со своим другом, как информирует мэрия. Впоследствии второго мальчика больше никто не видел. Пострадавший ребенок сам подтвердил эту информацию, когда пришел в себя в больнице. По его рассказу, приятель шел по льду впереди него и провалился первым. Судя по всему, первый мальчик сразу ушел под воду, и очевидица, сообщившая о произошедшем, увидела лишь второго. Его и удалось спасти.

6 декабря сотрудники МЧС, поисково-спасательного отряда и полиции нашли тело утонувшего ребенка.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего мальчика.

Напомним, ЧП на Вятке произошло днем 5 декабря. В службу «112» поступило сообщение от очевидцев: на реке мальчик провалился под лед. На место тут же направились спасатели и полиция. Первым до Вятки добрался участковый, лейтенант полиции Антон Богданович. Увидев ребенка, который держался уже из последних сил, мужчина тут же сам бросился в воду. Он удерживал мальчика на поверхности до самого прибытия спасателей, которые помогли обоим выбраться на берег.

Школьника госпитализировали с переохлаждением организма, его жизни ничего не угрожает. Полицейского врачи осмотрели и отпустили домой. Придя в себя, ребенок и сообщил о своем приятеле.

- Родители, пожалуйста, поговорите с детьми, объясните, насколько опасно выходить на лед. Убедите их беречь себя и не рисковать жизнью, - пишет пресс-служба администрации Кирово-Чепецка.