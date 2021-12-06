«Бросился в воду и удерживал ребенка до приезда спасателей»: в Кирово-Чепецке полицейский спас 11-летнего мальчика, провалившегося под лед

Антон Богданович бросился в воду за ребенком и удерживал его до приезда спасателей. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области

В Кирово-Чепецке произошло ЧП - 11-летний ребенок вышел на реку и провалился под лед. Спасти его удалось благодаря очевидице, которая оперативно сообщила спасателям о произошедшем, и полицейскому, который бросился в воду за ребенком и удерживал его на поверхности до прибытия помощи. О происшествии рассказали в областных МЧС и УМВД.

ЧП произошло днем 5 декабря на Вятке. Ребенок во время прогулки вышел на лед, который не выдержал веса мальчика и провалился. Тонущего увидела одна из чепчанок, которая и позвонила в службу 112 и сообщила о происходящем.

На место немедленно выехала дежурная смена городского поисково-спасательного отряда и сотрудники полиции. Первым до реки добрался лейтенант полиции, участковый Антон Богданович. Он, не раздумывая, добрался до полыньи и сам бросился в воду. Мужчина удерживал ребенка на поверхности до приезда спасателей, которые помогли обоим выбраться на берег.

«Скорая помощь», приехавшая на место происшествия, отвезла полицейского и мальчика в больницу. Ребенка госпитализировали с предварительным диагнозом «общее переохлаждение организма». Антона Богдановича из медучреждения отпустили ближе к вечеру - ему госпитализация не понадобилась.

- Как выяснилось, 11-летний школьник вышел на лед во время прогулки. Лед провалился, и он оказался в воде. В настоящее время его жизни ничто не угрожает, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кировчанам вновь напоминают: выходить на еще неокрепший лед опасно. Только в ноябре в нашем регионе произошло три подобных происшествия, причем одно из них окончилось трагически. В особенности необходимо убедить детей в опасности выхода на лед.