В Советском районе спасли рыбака, провалившегося под лед

Спасателям удалось благополучно вытащить рыбака на берег. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Советском районе сотрудники МЧС спасли рыбака, провалившегося под лед. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло сегодня, 26 ноября, в пригороде Советска. Очевидцы сообщили, что в месте слияния рек Немда и Пижма человек провалился под лед. Через несколько минут отделение 54 пожарно-спасательной части с начальником караула прибыло к реке. В 30 метрах от берега, в полынье, они и увидели пострадавшего, который уже держался за лед из последних сил.

Спасатели задействовали лестницу и, обвязавшись веревкой, поползли к мужчине цепочкой. Его благополучно удалось вытащить из воды. Получилось даже достать рыбацкие принадлежности пострадавшего! А на берегу пострадавшего уже ждали медики «скорой помощи», которые забрали его в больницу с переохлаждением организма.

Сам пострадавший рассказал, что пришел на место, пробурил лунку и начал рыбачить. В какой-то момент лед начал темнеть и, несмотря на толщину около пяти см, не выдержал веса человека.

Напомним, 22 ноября в Кирово-Чепецке произошел похожий случай: рыбак провалился под лед на Чепце. Однако в тот раз происшествие окончилось трагедией: спасти мужчину не удалось. Кировчанам напоминают: в нашем регионе еще не начался период устойчивого ледостава, и с рыбалкой лучше повременить.