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Происшествия21 ноября 2021 13:38

В Кирово-Чепецке спасатели вытащили из Вятки мужчину, провалившегося под лед

Пострадавшего передали врачам «скорой помощи»
Анастасия Калашникова
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Мужчину извлекли из воды с помощью веревки. Фото: скрин с видео ГУ МЧС по Кировской области

Мужчину извлекли из воды с помощью веревки. Фото: скрин с видео ГУ МЧС по Кировской области

В Кирово-Чепецке произошло ЧП - на Вятке мужчина провалился под лед. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Несчастный случай произошел сегодня, 21 ноября. Известно, что мужчина гулял с собакой и провалился под лед. Очевидцы вовремя сообщили в службу спасения, и на место выехали сотрудники городского поисково-спасательного отряда.

Мужчину удалось вытащить из воды с помощью веревки. Он остался жив в результате несчастного случая. Пострадавшего передали врачам «скорой помощи», оперативно приехавшей на место происшествия. Его собака также не пострадала.

Подробности и причины ЧП на данный момент не сообщаются.