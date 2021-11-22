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Общество22 ноября 2021 9:53

В Кирово-Чепецке мужчина утонул во время рыбалки

Спасти его, к сожалению, не удалось
Анастасия Калашникова
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Мужчина рыбачил на Чепце, когда произошла трагедия.

Мужчина рыбачил на Чепце, когда произошла трагедия.

Фото: Павел КЛОКОВ

В Кирово-Чепецке утонул рыбак, провалившись под лед. Об этом сообщают местная горадминистрация и региональное ГУ МЧС.

Трагедия произошла сегодня утром, 22 ноября. В 08.10 в Единую диспетчерскую службу Кирово-Чепецка поступило сообщение о несчастном случае. Рыбак утонул на Чепце, выше городского пляжа. Спасти его, к сожалению, не удалось. Водолазы сумели достать из воды тело мужчины.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, накануне, 21 ноября, в Кирово-Чепецке произошел аналогичный случай: на Вятке мужчина провалился под лед. Однако его удалось спасти. Мужчину благополучно вытащили из воды и передали врачам «скорой помощи». Пострадавшего доставили в чепецкую ЦРБ с переохлаждением организма.

Любителей рыбалки просят не выходить на водоемы и подождать, пока на реках не образуется прочный лед.