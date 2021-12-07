В Кировской области круглосуточным магазинам хотят запретить продавать алкоголь

Многие круглосуточные магазины незаконно продают алкоголь в ночные часы, когда это запрещено. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кировской области предлагают запретить продажу алкоголя в круглосуточных магазинах. Такой законопроект поступил в региональное Заксобрание.

Согласно документу, торговать алкоголем хотят запретить в точках, которые расположены в помещениях, переведенных из жилых в нежилые, а также в магазинах на цокольных этажах многоквартирных домов. Это изменение распространится на 190 объектов в Кирове. Большая часть из них - магазинчики формата «24 часа».

Прокуратура отмечает, что такие торговые точки из-под полы приторговывают алкоголем в ночные часы, когда его продажа запрещена законом. Так, в 2021 году в Кирове выявили около 300 таких фактов. При этом наказание небольшое: для продавцов - штраф до двух тысяч рублей, для владельцев - до 40 тысяч.

Если законопроект рассмотрят и примут, то его нормы вступят в силу с 1 сентября 2022 года. Отметим, что при этом общепиту ничего не грозит - речь идет именно о торговых точках.