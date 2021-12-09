Бывшего сити-менеджера Кирова Илью Шульгина и директора УДПИ Алексея Ишутинова будут судить за превышение должностных полномочий

Экс-главу администрации Илью Шульгина задержали в октябре 2020 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове закончили расследование уголовного дела, заведенного на бывшего сити-менеджера Илью Шульгина и директора управления дорожной и парковой инфраструктуры Алексея Ишутинова. Об этом сообщает областной Следком. Примечательно, что преступление, в котором обвиняли обоих, сменилось со злоупотребления должностными полномочиями на более мягкое «превышение».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В 2019 году Ишутинов заключил контракт на поставку для горадминистрации 20 камер фото- и видеофиксации, которые должны были следить за дорожным движением в Кирове. Техника вышла весьма дорогой: стоимость контракта превысила сумму в 21 миллион рублей. Когда камеры поставили, выяснилось, что они не соответствуют техзаданию. По закону, контракт подлежит расторжению в таких случаях, причем в одностороннем порядке. Но Шульгин, бывший тогда главой мэрии, махнул рукой, мол, принимайте. Что и сделал Ишутинов. За это обоих и задержали - «злоупотребление должностными полномочиями». А сумму контракта, соответственно, вписали в причиненный ущерб.

НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?

Буквально вчера, 8 декабря, областной Следком сообщил об окончании расследования уголовного дела, заведенного на экс-министра информационных технологий и связи Кировской области Юрия Палюха. Тот тоже погорел на своей безалаберности: велел принять не соответствующую техзаданию технику, которой тоже оказались дорожные камеры фото- и видеофиксации. И под статью вместе с ним точно так же пошел подельник, директор «Центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» Дмитрий Поповенко, который эти самые камеры заказал. Самое забавное, что у этих двоих и обвинение изменили точь-в-точь - с злоупотребления на превышение должностных полномочий. Сидеть, видимо, тоже вместе будут.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

На данный момент расследование уголовного дела Шульгина и Ишутинова закончено, а материалы направлены в суд с обвинительным заключением прокуратуры. Грозит каждому из них от трех до десяти лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на срок до трех лет.

Областная прокуратура дополняет: с обоих фигурантов хотят взыскать сумму причиненного ущерба. На данный момент иск с этим требованием направлен в суд и будет рассматриваться вместе с материалами уголовного дела.