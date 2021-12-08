Экс-министра информационных технологий и связи Юрия Палюха будут судить за превышение должностных полномочий

Бывшего министра задержали в июне 2020 года. Фото: УФСБ России по Кировской области

В Кирове утвердили обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего министра информационных технологий и связи Кировской области Юрия Палюха и экс-руководителя «Центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» Дмитрия Поповенко.

Статья, вменяемая бывшему чиновнику, изменилась. При задержании его подозревали в «присвоении или растрате в особо крупном размере» и «злоупотреблении должностными полномочиями». На данный момент областной Следком сообщает: обоих обвиняют теперь лишь в превышении должностных полномочий.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

4 июня 2020 года стало известно, что Юрий Палюх покинул свой пост министра ИТ и связи по собственному желанию. А 10 июня областной Следком сообщил, что чиновник задержан и на него заведено уголовное дело. Оказалось, что причина - в специализированных видеокамерах, которые приобретали для наблюдения за дорожным движением.

В 2019 году «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» запустил электронный аукцион для поиска поставщика этих камер. Конкурс выиграла одна из компаний, которая поставила Центру искомое. Приемная комиссия выявила несовпадения привезенной техники с той, каковая должна была быть по контракту. А Палюх, как сообщает следствие, махнул рукой на этот факт и велел принять и оплатить товар. Причиненный ущерб оценили аж в 93 миллиона рублей (ранее - 78 миллионов).

Под раздачу попал и директор Центра Поповенко. По данным Следкома, бывший министр «привлекал» его к приемке и оплате несоответствующих техзаданию камер. В итоге задержали обоих. Палюха сотрудники УФСБ накрыли в его же доме, откуда и доставили на допрос.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Осенью 2020 года областная Контрольно-счетная палата подготовила отчет о реализации нацпроектов в нашем регионе. По докладу, второй год подряд возникали проблемы с выполнением проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области». Как оказалось, те самые несчастные камеры, купленные в 2019 году, не функционировали целый год. А ответственным по этому проекту был, на секундочку, именно Юрий Палюх. Этот факт дал повод заявить, что экс-министр сорвал реализацию регионального проекта.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

Расследование уголовного дела закончено, и обвинительное заключение утверждено. Судя по всему, в действиях обоих не нашли никакого корыстного умысла с целью личного обогащения - именно поэтому статья «присвоение или растрата» исчезла, как и «злоупотребление полномочиями». Однако и того, что осталось, с лихвой хватит. По нынешней статье каждому из обвиняемых грозит от трех до десяти лет лишения свободы.