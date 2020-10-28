Экс-министр Юрий Палюх сорвал реализацию регионального дорожного проекта?

Второй год подряд не выполняется в полном объеме проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Контрольно-счетная палата Кировской области подготовила отчет о реализации региональных (национальных) проектов на территории Кировской области за 9 месяцев 2020 года. Так, второй год подряд в регионе не выполняется в полном объеме проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области».

В сентября текущего года выделенная по данному направлению сумма была сокращена на 64% по следующим причинам:

- Росавтодор отклонил заявку на внедрение транспортной интеллектуальной системы - 120 миллионов рублей;

- Не приобретены автоматические системы весогабаритного контроля из-за некачественной разработки техзадания - 80 миллионов;

- Уменьшены суммы на приобретение и обслуживание средств фото и видеофиксации - 64,6 миллиона.

Помимо этого, закупленные в 2019 году камеры фотовидеофиксации до сих не функционируют. Отметим, что согласно плану реализации государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2020 год, ответственными по проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области» были назначены начальник отдела дорожного хозяйства Юрий Шевелев и министр информационных технологий и связи Юрий Палюх.

Напомним, что 10 июня 2020 года Юрия Палюха задержали по подозрению в «присвоении или растрате в особо крупном размере» и «злоупотреблении должностными полномочиями». Ущерб, нанесенный государству в результате этих махинаций, составил свыше 78 миллионов рублей. По версии следствия, бывший министр обеспечил прием и незаконную оплату техники для «Центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» в рамках исполнения дорожного нацпроекта. Позже выяснилось, что оборудование не соответствует заявленным требованиям.

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