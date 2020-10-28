Исполнение нацпроектов в Кировской области за девять месяцев составило 67%

На реализацию региональных проектов в 2020 году предусмотрено финансирование в общем объеме 12 млрд рублей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В текущем году на территории Кировской области реализуют 51 региональный проект, которые в свою очередь осуществляются в рамках 11 национальных. На них было выделено около 12 млрд рублей. Такие данные приводит контрольно-счетная палата, которая подготовила отчет о реализации региональных (национальных) проектов на территории Кировской области за 9 месяцев 2020 года

Исполнение расходов по всем региональным проектам за этот период составило более 8 млрд рублей или 67% от запланированного объема.

Специалисты КСП приходят к выводу, что главными причинами неосвоения бюджетных средств являются:

- Заключение контрактов со сроком их исполнения и оплаты во втором полугодии 2020 года;

- Нарушения подрядчиками сроков исполнения контрактов;

- Не выполнение запланированных мероприятий в рамках региональных проектов;

- Позднее предоставление средств из федерального бюджета.

На 9 месяцев текущего года было запланировано 232 мероприятия по регпроектам. На сегодняшний день из них выполнено лишь 200.

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