Жители Озерков снова жалуются на задымление в микрорайоне

Задымление заметили на территории одной из местных компаний и взяли пробы воздуха над ней. Фото: vk.com/priroda_43

Жители Озерков снова жалуются на задымление на территории микрорайона. Очередные обращения поступили вечером 7 декабря в региональное Минохраны окружающей среды. На место выехали сотрудники ведомства вместе с работниками прокуратуры.

Специалисты проверили работу семи компаний - «Гудвин», «Кировмаш», «Энерго», «Термит», «Ханхи», «Энтер» и ИП Магомемьянова. Для визуальной оценки использовали квадрокоптер. В итоге пробы воздуха отобрали на территории предприятия «Гудвин», где четко наблюдалось задымление. Теперь их направят на анализ. О результатах лабораторных исследований ведомство обещает сообщит дополнительно. В случае выявления превышений ПДК нарушителя ждет наказание.

Отдельно выступила по этому поводу Алла Албегова, министр охраны окружающей среды Кировской области, в своих соцсетях.

- И все же много вопросов к бывшей администрации Кирова и застройщику. Кому из них пришла мысль отводить земельный участок и строить новый микрорайон вплотную с промзоной? Ждем от предприятия «Энерго» включения новой установки, но похоже, что проблема с качеством воздуха в Озерках останется из-за множества маленьких котельных. Теперь наши инспектора гоняются за каждой трубой... - комментирует министр. - Нужно собираться вместе с городом и представителями бизнеса: вырабатывать план дальнейших действий. Жители не должны страдать из-за чьей-то ошибки в прошлом...