В Кировской области с рельс сошел грузовой поезд: известна предварительная причина

ЧП произошло ранним утром 9 декабря на перегоне Киров-Котласский - Чухломинский. Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

В Кировской области произошло ЧП - сход грузового поезда. К счастью, никто не пострадал в данном происшествии, если не брать в расчет пассажиров опоздавших поездов и сменившийся график некоторых из них. А сейчас с инцидентом разбираются прокуратура и СК.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

ЧП произошло ранним утром 9 декабря, около 05.33, на перегоне Киров-Котласский - Чухломинский. На стрелочном переводе на двухпутном участке железной дороги с рельс сошел тепловоз и семь вагонов, груженые железобетонными изделиями. На место происшествия немедленно выдвинулись сотрудники МЧС, которые и установили: никто не пострадал, опасности нет. Разлива горючего также не произошло.

Через полтора часа, в 07.05, к месту происшествия прибыл восстановительный поезд. Проводятся работы с использованием спецтехники. В результате к 11 часам уже открылось движение по одному из путей, и поезда начали следовать с установленной скоростью. Полностью завершить работы планировалось к 14 часам 9 декабря.

- Железнодорожники прилагают максимальные усилия для полного восстановления движения на участке Киров-Котласский - Чухломинский и скорейшего введения поездов в график, - сообщает пресс-служба ГЖД.

По факту ЧП возбудили уголовное дело. Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

ПОСЛЕДСТВИЯ

Как уже было сказано выше, удалось обойтись без травм и жертв. Пострадали в этом происшествии только две опоры ЛЭП, в которые врезались вагоны. Плюс к тому сместились графики нескольких поездов - как пригородных, так и дальнего следования. Так, с задержкой отправили поезда «Ижевск - Санкт-Петербург» (на 30 минут) и «Киров - Шабалино» (3 часа). А электрички «Стрижи - Киров», «Ежиха - Киров», «Шабалино - Киров», «Пижма - Киров» следуют только до станции Лянгасово. На участке Киров - Лянгасово приостановили пригородное сообщение и организовали автобусное, для чего выделили четыре машины.

ОФИЦИАЛЬНО

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

- В результате транспортного происшествия железной дороге причинен крупный ущерб, размер которого будет определен в ходе следствия, - информирует Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. - Допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз. Лишь после проведения всех необходимых следственных действий можно будет сделать вывод о причинах происшествия и виновности тех или иных лиц.

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку. По предварительным данным ведомства, машинист тепловоза проехал на запрещающий сигнал - оттого и произошел инцидент. Если этот факт подтвердится, виновному грозит до двух лет лишения свободы максимум. И, скорее всего, его же обяжут компенсировать ущерб.