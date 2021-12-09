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Общество9 декабря 2021 10:14

Под Кировом после аварии грузового поезда по одному пути восстановлено движение

Многие пригородные электрички все еще не вернулись на прежний маршрут
Алексей Романов
Алексей Романов
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На месте железнодорожной аварии продолжаются восстановительные работы

На месте железнодорожной аварии продолжаются восстановительные работы

Фото: Иван ВИСЛОВ

Спустя несколько часов после схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда на железнодорожном участке Киров-Котласский-Чухомлинский движение по одному пути восстановлено. Об этом сообщили в региональном отделении ГЖД.

На месте продолжаются аварийно-восстановительные работы. В связи с этим часть пригородных поездов изменили маршрут следования. Представители Горьковской железной дороги приносят извинения за временные неудобства и просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Пассажирам, отказавшимся от поездки, вернут деньги или обменяют билеты без удержания дополнительных платежей и сборов.

Напомним, что происшествие случилось ранним утром в четверг, 9 декабря. С рельсов сошли 6 вагонов с железо-бетонные изделиями.