Под Кировом с рельсов сошли 6 вагонов грузового поезда

К аварийно-спасательным работам привлекли восстановительный состав и специалистов ручного труда. Фото: 43.mchs.gov.ru

В четверг, 9 декабря, в 06 часов 05 минут на перегоне Киров Котласский-Чухломинский с железнодорожных путей сошел грузовой поезд. К счастью разлива горючего топлива не произошло и никто не пострадал. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным специалистов, с рельсов сошли тепловоз и 6 вагонов, на которых везли железо-бетонные изделия. В результате аварии сбилось расписание нескольких пассажирских поездов. Информация об этом сейчас уточняется. Для проведения аварийно-спасательных работ привлечен восстановительный состав.