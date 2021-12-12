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Общество12 декабря 2021 9:13

В Кирове 13 декабря пройдут плановые отключения электричества

График опубликовало АО «Горэлектросеть»
Анастасия Калашникова
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Время отсутствия ресурса будет варьироваться от двух до нескольких часов.

Время отсутствия ресурса будет варьироваться от двух до нескольких часов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Грядущая рабочая неделя начнется, по традиции, с отключений электричества. 13 декабря ресурс пропадет в десятках домов по всему городу. Об этом сообщает АО «Горэлектросеть».

Причинами отключений станут текущий и плановый ремонт оборудования, а также подключение нового потребителя. От типа работ зависит и время отсутствия ресурса. Оно будет варьироваться от двух до восьми часов. От отключений пострадают в основном жители Вересников, да и то всего на пару часов. Без электричества также останутся жители поселка Новый, нескольких домов по улице Лепсе, в центре Кирова и Нововятском районе.

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за доставленные неудобства.

График отключения электричества 13 декабря 2021 года в Кирове вы можете посмотреть на скриншоте ниже либо по этой ссылке.

График отключения электричества 13 декабря в Ленинском, Октябрьском, Первомайском и Нововятском районах Кирова. Фото: geskirov.ru

График отключения электричества 13 декабря в Ленинском, Октябрьском, Первомайском и Нововятском районах Кирова. Фото: geskirov.ru