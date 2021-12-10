В Кирове за два дня снегопада зафиксировано почти 200 нарушений по очистке дворов

Придомовые территории должны очищаться от снега ежедневно. Фото: admkirov.ru

В Кирове после двух дней сильного снегопада подвели предварительные итоги работы обслуживающих организаций. Представители терруправлений всех четырех районов города проверили 730 придомовых территорий. Об этом сообщили в горадминистрации.

Наибольшее количество нарушений по расчистке дворов от снега выявили в Первомайском районе. Обследовав 120 объектов, эксперты зафиксировали свыше 100 недочетов. Подрядчикам вынесены предостережения.

Отметим, что по закону, проезжая часть по всей ширине придомовых территорий ежедневно должны быть очищены от снега. В случае гололеда, пешеходные зоны обрабатываются специальным веществом.

С жалобами на некачественную уборку дворов кировчане могут обратиться в обслуживающую организацию, территориальное управление или государственную жилищную инспекцию. Кроме того, собственники жилья вправе потребовать перерасчет за ненадлежащее качество оказанных услуг.