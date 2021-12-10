В Кировской области сотрудники УФСИН вынесли из горящей квартиры парализованного инвалида

Пожарные исправительной колонии №27 прибыли на место ЧП в считанные минуты. Фото: 43.fsin.gov.ru

В четверг, 9 декабря, в пгт. Лесной пожарные исправительной колонии №27 вынесли из огня парализованного мужчину. Пострадавшего передали в руки медикам. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН Кировской области.

Сигнал о возгорании двухэтажного деревянного дома, расположенного на улице Мопра, 25 поступил в 7 часов 42 минуты. На место незамедлительно выехал ближайший пожарный караул на машине с автоцистерной. Павел Илясов, Николай Гонцов и Олег Овчинников прибыли на место ЧП в считанные минуты.

Выбежавшие из горящего дома соседи сообщили, что в квартире на первом этаже остался мужчина. Он парализован и сам выбраться не сможет. Пожарные тут же устремились в здание.

Входная дверь была охвачена клубами густого черного дома и войти через нее не получалось. Тогда командир отделения Павел Илясов, проведя разведку пожара, принял решение проникнуть в жилище через балкон. Разбив окно они оказались в очаге возгорания.

- Когда мы попали в квартиру она была вся в клубах черного плотного дыма. Горел ковер, письменный стол, тлело одеяло. Мы услышали крики о помощи. Ориентируясь на голос, смогли обнаружить человека в одной из комнат. Мужчина лежал на диване, край которого уже начал гореть. На улице было холодно, и я принял решение вынести пострадавшего в общедомовой коридор. Мы положили его на матрас, укрыли одеялом и оказали первую помощь. После чего вызвали «скорую», - рассказал командир отделения пожарной части ИК-27 Павел Илясов.

Дальше сотрудники УФСИН выкинули в окно все горящие предметы. Применять средства тушения было нельзя, так как дом не был отключен от электричества. Пожар удалось ликвидировать в течение 20 минут. После чего на место ЧП приехали медицинские работники и сотрудники Кировской областной пожарно-спасательной службы.

По словам Павла Илясова, пока они ждали врачей, мужчина признался, что во время пожара периодически терял создание и уже прощался с жизнью. Он искренне благодарил за свое спасение. Оперативные и грамотные действия пожарных ИК-27 помогли не только спасти жизнь человека, но и сохранить имущество жильцов 8 квартир.