Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 июля 2022 22:00

Главные новости с 25 по 31 июля в Кирове: увеличение числа погибших на воде, спасение ребенка, на которого упали футбольные ворота, проверка школ перед новым учебным годом

«Комсомолка» подготовила список самых важных событий прошедшей недели
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Все главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Все главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На календаре 1 августа, за окном +23, облачно, без осадков. Полный прогноз погоды на ближайшие дни можно почитать здесь. График отключения электричества на сегодня - по этой ссылке. Наступил не только последний месяц лета, но и новая рабочая неделя. Традиционно предлагаем вам вспомнить главные события ушедших семи дней.

ТРАГЕДИИ НА ВОДЕ

И начнем с печальных, к сожалению. По состоянию на 29 июля, в Кировской области с начала года утонули уже 34 человека, и среди них - 12 детей. Только за один день 28 июля в регионе погибли на водоемах пять отдыхавших, трое из них - дети.

Так, в Кильмези утонули два брата: один не справился с течением, второй бросился ему на помощь. Оба не смогли выбраться из воды, а родители, отдыхавшие на берегу, не успели вовремя отреагировать и помочь детям.

На реке Лузе погибли отец и дочь. Девочка шла по песчаной косе и сорвалась. Отец кинулся ее спасать. Оба не справились с течением.

Кировчан просят не пренебрегать правилами безопасности на воде. Одно из них - купаться только в оборудованных местах, где нет подводных ям и сильных течений, и где спасатели смогут прийти на помощь.

ВРАЧИ СПАСЛИ МАЛЬЧИКА, НА КОТОРОГО УПАЛИ ФУТБОЛЬНЫЕ ВОРОТА

Семилетний ребенок получил тяжелые травмы еще в июне, играя в сквере «Борцам революции». Мальчик поступил в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и несколькими переломами. В реанимации он провел неделю, все это время врачи усиленно сражались за его жизнь. После стабилизации состояния ребенку провели операцию, которая окончилась успешно. Маленького пациента выписали после курса реабилитации, и сейчас он находится дома.

КИРОВСКИЕ ШКОЛЫ ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ ПЕРЕД УЧЕБНЫМ ГОДОМ

Комиссия проверила 46 из 59 школ Кирова. Специалисты проверяли готовность учреждения к новому учебному году, исправность оборудования и средств пожаротушения, соблюдение санитарных норм и требований безопасности. При осмотре каких-либо серьезных нарушений не выявили. Стоит отметить, что на подготовку учебным заведениям выделялось 75 миллионов рублей, из которых около половины ушло на ремонт помещений и усиление пожарной и антитеррористической безопасности.

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

Новости о них на минувшей неделе были как хорошие, так и печальные. Из хорошего: медвежата, спасенные в Нолинском и Оричевском районах, продолжают расти и развиваться в новом доме, готовясь к жизни в дикой природе. Мишки обзавелись друзьями, любят играть с ними и лазать по деревьям. Когда придет время, малышей выпустят на волю - скорее всего, в леса Кировской области, где они и появились на свет.

Что касается печальных известий: в субботу пришла новость о смерти рыси Миры, пойманной еще в декабре 2021 года в Кирове. Хищница с момента поимки сменила три места пребывания, находилась под постоянным присмотром врачей и даже перенесла несколько операций. За ее судьбой пристально следило множество людей. К сожалению, у животного оказалась карцинома легких, с чем специалисты ничего не смогли сделать.

ПРОБЛЕМНЫЙ ДОМ В БЕРЕЗНИКОВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ СДАДУТ В СЕНТЯБРЕ

3 и 4 секцию дома №34 готовятся сдать осенью, после чего 162 обманутых дольщика получат наконец ключи от своих квартир. На объекте сейчас завершаются последние работы. В сентябре комиссия проведет приемку объекта и выдаст разрешение на эксплуатацию. Кроме того, к концу 2022 года застройщик дома №113 по улице Современной планирует сдать две секции. Этого события ждут еще 117 дольщиков, вложившихся в строительство здания.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В Кирове «умную» остановку за 3,5 миллиона рублей оборудуют к осени

Лесные пожары в Кировской области: в 20 из 32 случаев виновны местные жители

В 2021 году 1025 семей в Кировской области улучшили жилищные условия

В Кировской области промышленное производство выросло на 5,3%

В самых аварийных местах Кирова установят 12 новых камер

В 2021 году внешнеторговый оборот Кировской области составил 1,7 миллиарда долларов

В Кирове временно изменилась схема движения по улице Павла Корчагина

Кировчане могут оплачивать проезд в транспорте смартфоном с помощью СБП

В Кирове привлекли к ответственности женщину, чья двухлетняя дочь гуляла по проезжей части

В Кировскую область поставили шесть тонн потенциально небезопасного мяса

В Кирове пять водоемов в Октябрьском районе признали небезопасными для купания

КАРТИНА ДНЯ