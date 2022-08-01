Главные новости с 25 по 31 июля в Кирове: увеличение числа погибших на воде, спасение ребенка, на которого упали футбольные ворота, проверка школ перед новым учебным годом

Все главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова
Доброе утро, Киров! На календаре 1 августа, за окном +23, облачно, без осадков. Полный прогноз погоды на ближайшие дни можно почитать здесь. График отключения электричества на сегодня - по этой ссылке. Наступил не только последний месяц лета, но и новая рабочая неделя. Традиционно предлагаем вам вспомнить главные события ушедших семи дней.
ТРАГЕДИИ НА ВОДЕ
И начнем с печальных, к сожалению. По состоянию на 29 июля, в Кировской области с начала года утонули уже 34 человека, и среди них - 12 детей. Только за один день 28 июля в регионе погибли на водоемах пять отдыхавших, трое из них - дети.
Так, в Кильмези утонули два брата: один не справился с течением, второй бросился ему на помощь. Оба не смогли выбраться из воды, а родители, отдыхавшие на берегу, не успели вовремя отреагировать и помочь детям.
На реке Лузе погибли отец и дочь. Девочка шла по песчаной косе и сорвалась. Отец кинулся ее спасать. Оба не справились с течением.
Кировчан просят не пренебрегать правилами безопасности на воде. Одно из них - купаться только в оборудованных местах, где нет подводных ям и сильных течений, и где спасатели смогут прийти на помощь.
ВРАЧИ СПАСЛИ МАЛЬЧИКА, НА КОТОРОГО УПАЛИ ФУТБОЛЬНЫЕ ВОРОТА
Семилетний ребенок получил тяжелые травмы еще в июне, играя в сквере «Борцам революции». Мальчик поступил в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и несколькими переломами. В реанимации он провел неделю, все это время врачи усиленно сражались за его жизнь. После стабилизации состояния ребенку провели операцию, которая окончилась успешно. Маленького пациента выписали после курса реабилитации, и сейчас он находится дома.
КИРОВСКИЕ ШКОЛЫ ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ ПЕРЕД УЧЕБНЫМ ГОДОМ
Комиссия проверила 46 из 59 школ Кирова. Специалисты проверяли готовность учреждения к новому учебному году, исправность оборудования и средств пожаротушения, соблюдение санитарных норм и требований безопасности. При осмотре каких-либо серьезных нарушений не выявили. Стоит отметить, что на подготовку учебным заведениям выделялось 75 миллионов рублей, из которых около половины ушло на ремонт помещений и усиление пожарной и антитеррористической безопасности.
О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ
Новости о них на минувшей неделе были как хорошие, так и печальные. Из хорошего: медвежата, спасенные в Нолинском и Оричевском районах, продолжают расти и развиваться в новом доме, готовясь к жизни в дикой природе. Мишки обзавелись друзьями, любят играть с ними и лазать по деревьям. Когда придет время, малышей выпустят на волю - скорее всего, в леса Кировской области, где они и появились на свет.
Что касается печальных известий: в субботу пришла новость о смерти рыси Миры, пойманной еще в декабре 2021 года в Кирове. Хищница с момента поимки сменила три места пребывания, находилась под постоянным присмотром врачей и даже перенесла несколько операций. За ее судьбой пристально следило множество людей. К сожалению, у животного оказалась карцинома легких, с чем специалисты ничего не смогли сделать.
ПРОБЛЕМНЫЙ ДОМ В БЕРЕЗНИКОВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ СДАДУТ В СЕНТЯБРЕ
3 и 4 секцию дома №34 готовятся сдать осенью, после чего 162 обманутых дольщика получат наконец ключи от своих квартир. На объекте сейчас завершаются последние работы. В сентябре комиссия проведет приемку объекта и выдаст разрешение на эксплуатацию. Кроме того, к концу 2022 года застройщик дома №113 по улице Современной планирует сдать две секции. Этого события ждут еще 117 дольщиков, вложившихся в строительство здания.
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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