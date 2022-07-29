В 2021 году 1025 семей в Кировской области улучшили жилищные условия

304 семьи приобрели новые квартиры. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кировской области в очереди на получение жилья в конце 2021 года насчитывалось 22796 семей. 75% из них стоят на учете 10 и более лет. Такие цифры предоставил Кировстат.

Большинство нуждающихся в улучшении жилищных условий проживают в городах. Так, в Кирове живут 48% стоящих в «очереди» семей, в Слободском - 6%, в Вятских Полянах - 5%.

В 2021 году в нашем регионе жилищные условия смогли улучшить 1025 семей - 4,3% от числа очередников. Среди регионов Приволжского федерального округа Кировская область по данному показателю занимает 7 место. Лидером является Республика Татарстан - 8,6%, на последнем месте - Республика Мордовия - 1,6%.

Отметим, что среди улучшивших жилищные условия семей:

- 335 получили квартиры по договорам социального найма;

- 304 - купили;

- 155 из них - за счет бюджетных средств;

- 43 - по ипотечному кредитованию.

Помимо этого, по договорам социального найма жилые помещения предоставили 384 семьям, не состоявшим на учете.

В среднем каждая семья переехала в квартиру площадью 36 кв. метров. Большую часть получивших жилье составляют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 37%. А также семьи, проживающие в аварийном жилье - 15,3% и семьи ветеранов боевых действий -12%.

Кроме этого, в 2021 году 44 жилых помещения предоставили молодым семьям, 42 - инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 23 - многодетным семьям, 12 - семьям военнослужащих - ветеранов Афганистана, 4 - семьям граждан, подвергшихся радиационному воздействию, 4 - молодым специалистам. Вне очереди квартиры получили 13 семей, члены которых страдают тяжелыми формами хронических заболеваний.

В течение 2021 года в Кировской области поставили на учет для улучшения жилищных условий 893 семьи, из них 246 - малоимущие. В то же время сняли с учета 1779 семей. Они получили жилье либо переехали на другое место жительства, либо просто подали заявление о снятии с учета.