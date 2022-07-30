В Кирове 46 школ из 59 прошли проверку перед новым учебным годом

На подготовку к новому учебному году кировским школам выделили 75 миллионов рублей. Фото: admkirov.ru

Как сообщает горадминистрация, школы осматривала комиссия, в состав которой вошли руководство департамента образования и инспектор отдела надзорной деятельности ГУ МЧС.

Специалисты проверили готовность организации к учебному году, исправность оборудования и средств пожаротушения, соблюдение санитарных норм и требований безопасности, в том числе системы вентиляции и сигнализации. Всего при осмотре 46 школ комиссия не выявила серьезных нарушений.

В мэрии также добавили, что на подготовку к учебному году школам выделили 75 миллионов рублей. 36 из них направили на замену окон, остальные - на ремонт помещений и усиление пожарной и антитеррористической безопасности. На последние цели дополнительно направят 15 миллионов рублей.