В Кирове врачи спасли мальчика, на которого в июне упали футбольные ворота

Ребенок провел в реанимации целую неделю. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове врачи спасли мальчика, на которого упали футбольные ворота. Об этом сообщили в областном Минздраве.

Инцидент произошел в конце июня: на семилетнего мальчика во время игры в сквере «Борцам революции» упали футбольные ворота. Ребенка доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии: у него были открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом свода черепа, открытый перелом обеих костей правой голени. Пострадавшего экстренно перевели в реанимацию. 36 часов он провел на аппарате ИВЛ.

Врачи сделали КТ-исследования головы, шеи, грудной клетки и живота, в противошоковом зале школьнику провели терапию. Неделю мальчик находился в реанимации. Врачи усиленно сражались за его жизнь, проводя интенсивную посиндромную терапию и подключив весь арсенал имеющихся средств для спасения маленького пациента. После стабилизации состояния ребенку провели операцию.

- Мальчику выполнили закрытую репозицию и остеосинтез правой большеберцовой кости – то есть сопоставили все фрагменты кости для лучшего сращения под интраоперационным рентген-контролем, чтобы увеличить точность действий, - пояснили в Минздраве.

Операция прошла успешно, после чего пациент прошел реабилитацию в Кировской детской областной больнице: массаж, лечебную физкультуру, физиотерапию. Его выписали в удовлетворительном состоянии, и сейчас мальчик находится дома.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Напомним, сразу после инцидента врио губернатора Александр Соколов велел в кратчайшие сроки проверить оборудование на всех открытых спортплощадках Кирова и районов области. Проверка в областном центре показала, что из 41 территории только на одной из них нашлись плохо закрепленные футбольные ворота. Иных нарушений не обнаружилось.

Что касается того самого оборудования в сквере, которое упало на мальчика, то оно оказалось бесхозным. Ворота на площадке поставили незаконно, кто это сделал, осталось неизвестным. Мэрия вывезла оборудование в ближайшие дни.

Стоит также отметить, что после происшествия Следком возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред здоровью человека». Прокуратура также начала проверку. Результаты пока неизвестны.