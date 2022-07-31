Кировчане могут оплачивать проезд в транспорте смартфоном с помощью СБП

Эта система оплаты уже введена в действие в кировском транспорте. Фото: архив «КП»

Кировчане могут оплатить проезд в общественном транспорте с помощью СБП - системы быстрых платежей. Об этом сообщает горадминистрация.

В салонах размещены стикеры с QR-кодом, который нужно считать с помощью смартфона и таким образом оплатить проезд, а после показать кондуктору электронный чек. Получать бумажный чек нет необходимости - все будет храниться в памяти телефона.

Электронный билет содержит необходимые реквизиты платежного документа: номер маршрута, дата и время приобретения, госномер транспортного средства, реквизиты перевозчика и стоимость проезда. Помимо этого, в общественном транспорте все еще можно расплатиться банковской или транспортной картой, а также наличными средствами.