В Кирове 117 дольщиков получат жилье до конца года

К концу года 117 дольщиков получат жилье. Фото: архив «КП» Киров

В Кирове к концу 2022 года достроят первую и вторую секции дома №13 на Современной улице. Туда смогут заселиться 117 дольщиков. Об этом сообщили в пресс-центре областного правительства.

С собственниками квартир этого дома сотрудники горадминистрации проведут несколько встреч, чтобы проинформировать их о том, на каком этапе находится строительство. Известно, что работы будет продолжать действующий застройщик. По остальным незавершенным объектам в городе пока проанализировали ситуацию. Но к концу лета в кировском правительстве составят точные планы разрешения проблемы по каждому из зданий.