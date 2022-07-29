За минувшие сутки в Кировской области утонули два взрослых и три ребенка

Большинство трагедий на воде происходит при отдыхе на «диких» пляжах. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Количество трагедий на воде в Кировской области продолжает расти. Только за минувшие сутки на водоемах региона погибли пять человек. Трое из них – дети. Всего с начала 2022 года, по статистике ГУ МЧС по области, утонули уже 34 человека, среди них 12 несовершеннолетних.

ТРИ РЕБЕНКА ПОГИБЛИ

Три трагедии произошли накануне. Так, на реке Лузе погибли отец и дочь. Десятилетняя девочка шла по песчаной косе и сорвалась. Родитель кинулся в воду спасать ребенка. К сожалению, оба не смогли выбраться из воды. Их тела найдены и извлечены из реки.

На реке Кильмезь утонули два брата. 11-летний мальчик стал тонуть, и 16-летний родственник бросился ему на помощь. Однако оба ребенка не смогли справиться с течением. Родители находились рядом, но, как сообщает полиция, не успели среагировать вовремя и помочь детям. Тело одного мальчика найдено, второго до сих пор ищут.

Третий случай произошел в Вятскополянском районе около деревни Высокая Гора. Мужчина утонул в реке Вятке. По данным ГУ МЧС, проводятся поисковые и оперативно-следственные мероприятия.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ

Как стало известно, все погибшие за минувшие сутки купались на «диких», необорудованных пляжах. Кировчан неоднократно просили отдыхать только в установленных для этого местах. В водоемах, не предназначенных для купания, могут быть сильные течения, воронки и водовороты, подводные ямы, острые камни и водоросли. Кроме того, на таких пляжах не дежурят спасатели.

Не следует также забывать об элементарных правилах поведения на воде:

- не нырять в незнакомых местах;

- не заходить в воду резко после длительного отдыха на солнце;

- не злоупотреблять алкоголем перед купанием;

- купаться с осторожностью при наличии хронических заболеваний;

- не купаться в одиночку;

- родители обязаны контролировать своих детей, ни в коем случае не упускать их из поля зрения, даже если ребенок хорошо плавает.