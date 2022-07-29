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Происшествия29 июля 2022 10:05

За минувшие сутки в Кировской области утонули два взрослых и три ребенка

ГУ МЧС по региону подвело печальную статистику по гибели на водоемах
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Большинство трагедий на воде происходит при отдыхе на «диких» пляжах.

Большинство трагедий на воде происходит при отдыхе на «диких» пляжах.

Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Количество трагедий на воде в Кировской области продолжает расти. Только за минувшие сутки на водоемах региона погибли пять человек. Трое из них – дети. Всего с начала 2022 года, по статистике ГУ МЧС по области, утонули уже 34 человека, среди них 12 несовершеннолетних.

ТРИ РЕБЕНКА ПОГИБЛИ

Три трагедии произошли накануне. Так, на реке Лузе погибли отец и дочь. Десятилетняя девочка шла по песчаной косе и сорвалась. Родитель кинулся в воду спасать ребенка. К сожалению, оба не смогли выбраться из воды. Их тела найдены и извлечены из реки.

На реке Кильмезь утонули два брата. 11-летний мальчик стал тонуть, и 16-летний родственник бросился ему на помощь. Однако оба ребенка не смогли справиться с течением. Родители находились рядом, но, как сообщает полиция, не успели среагировать вовремя и помочь детям. Тело одного мальчика найдено, второго до сих пор ищут.

Третий случай произошел в Вятскополянском районе около деревни Высокая Гора. Мужчина утонул в реке Вятке. По данным ГУ МЧС, проводятся поисковые и оперативно-следственные мероприятия.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ

Как стало известно, все погибшие за минувшие сутки купались на «диких», необорудованных пляжах. Кировчан неоднократно просили отдыхать только в установленных для этого местах. В водоемах, не предназначенных для купания, могут быть сильные течения, воронки и водовороты, подводные ямы, острые камни и водоросли. Кроме того, на таких пляжах не дежурят спасатели.

Не следует также забывать об элементарных правилах поведения на воде:

- не нырять в незнакомых местах;

- не заходить в воду резко после длительного отдыха на солнце;

- не злоупотреблять алкоголем перед купанием;

- купаться с осторожностью при наличии хронических заболеваний;

- не купаться в одиночку;

- родители обязаны контролировать своих детей, ни в коем случае не упускать их из поля зрения, даже если ребенок хорошо плавает.

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