Лесные пожары в Кировской области: в 20 из 32 случаев виновны местные жители

Лесные пожары чаще всего возникают из-за несоблюдения людьми правил безопасности. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области продолжают бушевать лесные пожары. Как сообщает КОГСАУ «Лесоохрана», пожароопасный сезон в нашем регионе открыли 25 апреля 2022 года. С тех пор зафиксировали уже 32 возгорания на общей площади в 65,110 гектаров. К тушению привлекались 492 человека и 128 единиц техники.

Так, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали один лесной пожар. Его обнаружили в Шабалинском лесничестве. Огонь охватил площадь в 0,8 гектаров. К тушению пожара привлекались силы и средства Котельничского авиаотделения, Советской ПХС, арендатора лесного участка. К 8 утра 28 июля пожар локализовали на площади 1,5 гектаров.

В БОЛЬШИНСТВЕ ПОЖАРОВ ВИНОВЕН ЧЕЛОВЕК

По данным ведомства, 20 пожаров, то есть больше половины от общего количества, возникли по вине человека. Еще 4 - в результате перехода с земель иных категорий и 8 - из-за грозы.

Ранее правительство региона также сообщало, что более 80% пожаров возникают по вине человека, а точнее, из-за несоблюдения им правил безопасности. Так, например, в минувшем году житель Верхнекамского района оставил в лесу непотушенный костер. Все это вылилось в итоге в масштабный пожар: огонь охватил площадь в 3 гектара. Виновник заплатил штраф в размере 150 тысяч рублей.

ЗА БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ

Кировчанам напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 8.32 Административного кодекса РФ и статьей 261 Уголовного кодекса РФ.

Ответственность грозит за следующие действия в лесах: неосторожное обращение с огнем и разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам.

ВАЖНО

Если вы увидели в лесу или на прилегающих к нему землях пожар, сообщите об этом по телефонам:

- 64-34-28, 38-20-92 – региональная диспетчерская служба КОГСАУ «Лесоохрана»;

- 8-800-100-94-00 – горячая линия лесной охраны (круглосуточно, звонок бесплатный);

- 112.