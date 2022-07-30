В Кировской области промышленное производство выросло на 5,3%

Объемы производства одежды увеличились на 11% Фото: Мария АНАНОВА

Промышленное производство в Кировской области в январе - июне 2022-го по отношению к аналогичному периоду прошлого года в целом выросло. Индекс составил 105,3 процента. Такую информацию предоставил Кировстат.

Но ситуация не во всех отраслях складывалась одинаково. Так, выпуск продукции обрабатывающих производств увеличился на 7,2%. В то же время в организациях по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха отмечен спад производства - на 8%. Снизились и объемы добычи полезных ископаемых - на 7%. Индекс производства в сфере «Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений» составил только 96,8%.

Объемы также выросли в производстве:

- прочих транспортных средств и оборудования - в 2,2 раза;

- компьютеров, электронных и оптических изделий - на 28,9%;

- готовых металлических изделий - на 27,8%;

- машин и оборудования, не включенных в другие группы - на 18,5%;

- автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 18,2%;

- одежды - на 11%;

- кожи и изделий из нее, прочих готовых изделий - на 11,1%;

- пищевых продуктов - на 7,8%;

- продукции металлургии - на 4,8%;

- химических веществ и продуктов - на 4,5%;

- прочей неметаллической минеральной продукции - на 2,3%;

- бумаги и бумажных изделий - на 1,5%.

Вырос спрос и на услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования - на 24,6 процента.

Вырос спрос и на услуги. Например, по ремонту и монтажу машин и оборудования - на 24,6 процента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но в ряде отраслей произошел спад, причем в некоторых значительный. Так, сократилось производство:

- на 26% - напитков;

- на 21,5% - мебели;

- на 11,2% - текстильных изделий;

- на 7,8% - электрического оборудования;

- на 0,9% - лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях;

- на 0,8% - резиновых и пластмассовых изделий.

Объемы обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, производства изделий из соломки и материалов для плетения снизились на 7,5 процента.