Мишки, спасенные в Нолинском и Оричевском районах, готовятся к самостоятельной жизни

Мишки продолжают расти и развиваться в Центре спасения медвежат-сирот. Фото: vk.com/obrcrussia

Медвежата, спасенные в Оричевском и Нолинском районах, продолжают расти и развиваться в новом доме. Об этом сообщили в Минприроды Кировской области.

- Маленькие медведи готовятся к самостоятельной жизни в дикой природе. Сотрудники реабилитационного центра отмечают, что вятские медвежата с аппетитом едят, любят играть с сородичами, с увлечением лазают по деревьям. Реабилитация проходит по плану, контакт с людьми минимален. При появлении человека медвежата сразу прячутся, что важно для дальнейшей жизни в природе, - рассказали в министерстве.

Сейчас зверята по-прежнему живут в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области. Когда они вырастут, их отпустят на волю - скорее всего, в кировские леса, где они и появились на свет. Так произошло с медвежатами, спасенными в Опаринском районе в 2021 году.

Напомним, троицу из Оричевского района спасли охотники, оказавшиеся рядом. Мама-медведица бросила берлогу, и малыши остались одни. Мужчины забрали зверят с собой, после чего их передали Центру спасения медвежат-сирот. Мишка из Нолинского района вышел к людям сам. Для спасения его жизни животное забрали из естественной среды обитания и передали той же организации.